Демонтаж новогодних елей начали в Москве
В столице приступили к демонтажу новогодних елей и части декоративных уличных конструкций. Об этом во вторник, 16 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— После окончания праздников начали демонтаж новогодних елей, всего их было установлено более тысячи, плакатов и некоторых объемно-декоративных элементов. Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, которые, в том числе, служат дополнительным источником освещения, — рассказал он.
По словам Бирюкова, демонтированные сооружения отправят на склады, где они будут лежать до следующего нового года, передает агентство городских новостей «Москва».
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