Демонтаж новогодних елей начали в Москве

— После окончания праздников начали демонтаж новогодних елей, всего их было установлено более тысячи, плакатов и некоторых объемно-декоративных элементов. Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, которые, в том числе, служат дополнительным источником освещения, — рассказал он.