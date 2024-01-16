Сергунина наградила знаками отличия «Волонтер Москвы» городских добровольцев
Заместитель мэра Москвы наталья Сергунина вручила выдающимся городским добровольцам знаки отличия правительства столицы «Волонтер Москвы». Об этом во вторник, 16 ноября, сообщило агентство городских новостей «Москва».
Торжественная церемония состоялась в елом зале московской мэрии. Сергунина также поздравила волонтеров, получивших награду.
— Мы отмечаем этой наградой 30 наиболее отличившихся волонтеров Москвы. А сегодня в этом зале – лучшие из них, свет московского добровольчества, которое уже насчитывает более 1 миллиона 200 тысяч человек, — отметила заммэра.
По словам Сергуниной, среди лауреатов были участники благотворительной акции «Москва помогает», в рамках которой волонтеры поддерживали жителей новых регионов страны. Сергунина поблагодарила добровольцев за участие в жизни не только Москвы, но и всей России, передает агентство.
Также в декабре в столице прошло награждение победителей и призеров Международной премии «#Мывместе-2023». Участниками премии стали некоммерческие организации (НКО), представители бизнеса и волонтеры, занятые в общественных проектах.