Сергунина наградила знаками отличия «Волонтер Москвы» городских добровольцев

— Мы отмечаем этой наградой 30 наиболее отличившихся волонтеров Москвы. А сегодня в этом зале – лучшие из них, свет московского добровольчества, которое уже насчитывает более 1 миллиона 200 тысяч человек, — отметила заммэра.