Москвичам перечислили трамвайные остановки, обновленные в 2023 году

В 2023 году специалисты обустроили 29 трамвайных остановок на 25 маршрутах. Об этом во вторник, 16 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

© Анна Быкова / Вечерняя Москва

Так, изменения коснулись остановок на Бауманской улице, на улице Шаболовке, на Чертановской улице, на улице Бориса Галушкина, на улице Палиха, в 3-м Самотечном переулке, на Измайловском Валу, на Большой Черемушкинской улице, на Нагатинской улице, на Каланчевской улице и на Живописной улице.

Кроме того, в этом году две трамвайные остановки стали ближе ко входам на станциях метро «Сокольники» и «Лефортово» БКЛ. Еще новые остановки появились на Семеновской площади и у метро «Коломенская», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

На сегодняшний день трамвайная сеть столицы достигает более 400 километров одиночного пути. Многие маршруты пролегают вблизи парков, прудов, пересекают реки, проходят сквозь леса.