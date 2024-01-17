Завершено строительство дома на 210 квартир в Перово по программе реновации

На ул. Плющева в столичном районе Перово завершены работы по возведению многоквартирного дома в рамках программы реновации жилфонда. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

«В районе Перово по адресу: ул. Плющева, д. 15, корп. 3, достроили жилой дом для переселения по программе реновации. Здание состоит из двух монолитных секций с навесным вентилируемым фасадом. Чтобы лаконично вписать новостройку в окружающий пейзаж района Перово, было решено использовать три ведущих цвета – слоновой кости, светло-серый и белый. Новый дом получился строгим, элегантным, сдержанным», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

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Уточняется, что в доме расположено 210 квартир, четыре из которых оборудовали для маломобильных жильцов: увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

В департаменрте добавили, что квартиры в доме располагаются со второго этажа. На нежилом первом этаже будет возможность разместить объекты малого бизнеса –магазины, кафе, салоны красоты, аптеки, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части расположены колясочная, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Кроме того, в здании установили современные грузопассажирские лифты, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнили в один уровень с поверхностью земли – родители с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд, а плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Как отмечается, новостройку оснастили системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворе установили детскую и спортивную площадки, высадили деревья и кустарники.