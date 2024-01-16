Суммарная высота снега в Москве превысила 70 сантиметров

Суммарная высота снежного покрова в Москве превысила 70 сантиметров. Такой уровень осадков выпал в столице с начала формирования первого временного снега 27 октября и по сегодняшний день. Об этом во вторник, 16 января, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, если бы снег не таял и не сдувался ветром, высота покрова сейчас составила бы 73 сантиметра. В соответствии с привычными суточными показателями реальная высота снежного покрова на ВДНХ 16 января выросла и составила 34 сантиметра — это на 20 процентов выше климатической нормы.

— На других метеостанциях столицы высота сугробов утром сегодняшнего дня менялась от 32 сантиметров на Балчуге до 44 сантиметров в Тушине, что на пять и два сантиметра соответственно выше вчерашних показателей, — отметил синоптик.

Самый большой снежный покров в Московской области зафиксировали в Волоколамске и Ново-Иерусалиме: там его высота составила 39 сантиметров.

Следующий сильный снегопад ожидается в столице в крещенскую ночь. В этот день сугробы могут вырасти на 5–10 сантиметров, рассказал Леус в своем Telegram-канале.