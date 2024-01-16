Первая половина января 2024 года в Москве вошла в число самых холодных

Первая половина января 2024 года в столице стала одной из самых холодных за последние 75 лет. Об этом во вторник, 16 января, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Первая половина января в Москве вошла в число четырех самых холодных за последние 75 лет. На ВДНХ средняя суточная температура составила минус 15,8 градуса. Холоднее было только в 1950, 1963 и 1987 годах, — рассказала она.

По словам синоптика, самая холодная зима этого периода пришлась на 1950 год, когда в течение шести ночей температура в столице опускалась ниже минус 30 градусов. В нынешнем году таких сильных морозов в Москве еще не было, отметила Позднякова в своем Telegram-канале.

Несмотря на такие рекорды, сейчас столица находится в теплом секторе циклона. Во вторник, 16 января, сильных морозов в Москве не будет.