В метро и МЦК заработала система быстрых платежей

На всех турникетах столичного метро и Московского центрального кольца заработала система быстрых платежей. «Вечерняя Москва» узнала, как она действует.

В тестовом режиме горожанам стала доступна система быстрых платежей. Чтобы оплатить проезд, не нужны карта «Тройка» или билет «Единый» — достаточно иметь под рукой смартфон.

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— Москва — один из мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте. Мы не только запускаем инновационные платежные сервисы, но и улучшаем действующие, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что СБП — технология, которая принадлежит Банку РФ, а значит, она абсолютно безопасна и повлиять на ее работу из-за рубежа невозможно.

— Мы продолжим внедрять отечественные технологии в столичном транспорте, — добавил заммэра.

Одной из первых протестировать новинку решила москвичка Виктория Ахметзянова. Девушка часто пользуется транспортом, а вот проездной иногда забывает дома. Бывало и так, что «Тройка» просто терялась.

— Возможность просто поднести смартфон к турникету и таким образом оплатить проезд — для меня огромная экономия времени, особенно когда второпях, собираясь на работу, приходится искать проездной, — поделилась девушка.

Виктория загрузила на смартфон приложение «Метро Москвы», зарегистрировалась, а затем попробовала оформить подписку на СБП.

— Получилось, но не с первой попытки. Сначала телефон попросил обновить приложение моего банка, потом пришлось немного подождать, а уже затем подписка оформилась, и я смогла сгенерировать QR-код для оплаты, — рассказала она.

Когда все было готово, Виктория отправилась по своим делам. Спустившись в метро, она открыла приложение, сгенерировала QR-код еще раз и поднесла смартфон к считывателю на турникете.

— Турникет открылся не сразу, а с задержкой в несколько секунд. Но это не так важно. Все равно получилось очень быстро и легко, — отметила она.

ЦИФРА

60 секунд действует QR-код в приложении «Метро Москвы». Затем нужно сгенерировать его снова.

КСТАТИ

Вопросы о работе сервиса можно задать чат-боту Александре или по телефону 3210. Мнением о СБП на турникетах можно поделиться в письме: support@mosmetro.tech

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