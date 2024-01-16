В Москве ожидаются небольшой снег и до минус 3 градусов

Облачно, небольшой снег, местами умеренный, гололедица и до минус 3 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 3 до минус 1 градуса. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов, ожидаются небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 5 до 0 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до минус 12 градусов.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 732 мм ртутного столба.