Десять неиспользуемых строений снесли вблизи детских садов в Зеленограде

«Земельные участки, особенно те, на которых расположены объекты социальной инфраструктуры, должны содержаться в надлежащем виде. При обследовании территории детских садов инспекторы выявили 10 неиспользуемых строений площадью более 100 кв. м. Благодаря совместной работе с департаментом образования и науки Москвы, территории садов освобождены от неиспользуемых объектов, что позволило увеличить полезное для воспитанников пространство», – цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.