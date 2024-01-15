Десять неиспользуемых строений снесли вблизи детских садов в Зеленограде
Вблизи дошкольных образовательных учреждений в Зеленограде было выявлено и демонтировано 10 неэксплуатируемых строений. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
«Земельные участки, особенно те, на которых расположены объекты социальной инфраструктуры, должны содержаться в надлежащем виде. При обследовании территории детских садов инспекторы выявили 10 неиспользуемых строений площадью более 100 кв. м. Благодаря совместной работе с департаментом образования и науки Москвы, территории садов освобождены от неиспользуемых объектов, что позволило увеличить полезное для воспитанников пространство», – цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.
Отмечается, что впоследствии освобожденную территорию благоустроят.