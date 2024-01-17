Московский зоопарк проведет акцию по сбору подарков для животных с 19 по 21 января

«В рамках акции каждый, кто принесет подарок для обитателей зоопарка, получит право свободного прохода на территорию. Пункты приема зооподарков будут работать с 10:00 до 16:00 на главном входе в зоопарк, а также на новом входе со стороны метро «Баррикадная», – говорится в сообщении.