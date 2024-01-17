Московский зоопарк проведет акцию по сбору подарков для животных с 19 по 21 января
Традиционная акция «В зоопарке ждут подарки» пройдет с 19 по 21 января, ее участники смогут бесплатно пройти на территорию Московского зоопарка. Об этом сообщает Telegram-канал зоосада.
«В рамках акции каждый, кто принесет подарок для обитателей зоопарка, получит право свободного прохода на территорию. Пункты приема зооподарков будут работать с 10:00 до 16:00 на главном входе в зоопарк, а также на новом входе со стороны метро «Баррикадная», – говорится в сообщении.
Животным можно подарить мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки из зоомагазина. Подарок должен быть новым, не самодельным, не съедобным. Сначала зоологи проверят игрушки, а потом передадут их животным.
«Подарок нужно передать волонтерам, а в терминале или на кассе получить акционный билет стоимостью 0 руб. За один подарок можно получить один бесплатный акционный билет», – уточнили в зоопарке.