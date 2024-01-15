В Москве за 6,5 года построили более 300 домов в рамках программы реновации

Триста четыре жилых дома построено и введено в эксплуатацию в рамках программы реновации с начала ее реализации в 2017 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"За время реализации программы уже введено в эксплуатацию 304 новостройки, в которые переехали или переезжают более 154 тыс. москвичей. Финансирование город обеспечивает в полном объеме", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что в городе подобраны 602 стартовые площадки с потенциалом строительства почти 10 млн "квадратов" жилья.

"Кроме того, уже снесен 351 старый дом. И программа вышла на новый этап: новостройки возводятся на месте не только стартовых площадок, но и уже демонтированных жилых зданий", - добавил глава стройкомплекса.

По словам Бочкарева, всего сейчас в стадии проектирования и строительства 413 домов.