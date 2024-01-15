13 коммуникационных коллекторов обновили в Москве в 2023 году

В прошлом году специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали и модернизировали 13 коммуникационных коллекторов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«В столице проводится планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих объектов позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В прошлом году модернизировали и капитально отремонтировали 13 сооружений, еще в пяти стартовали строительно-монтажные работы», — рассказал заммэра.

Коллекторы обновили в ЦАО, ЮЗАО, ЗАО и ЗелАО. Петр Бирюков отметил, что специалисты восстановили разрушенные слои бетона и ходовые дорожки, отремонтировали дренажные системы и гидроизоляцию строительных конструкций, заменили кабельные и технологические металлоконструкции. В коллекторах обновили системы охранно-пожарной сигнализации и голосовой связи, оповещения и управления эвакуацией, контроля температуры и уровня воды.