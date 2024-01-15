Панда Катюша начала «контролировать» работу киперов, кусая их за пятки

Малышка-панда из Московского зоопарка заинтересовалась новой игрушкой, а также начала бегать за киперами и кусать их за пятки. Видео с Катюшей опубликовала генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

На кадрах можно заметить, как пандочка играет с новой игрушкой, и, судя по видео, она предпочитает это делать зубами. Кроме того, черно-белый мишка нашел новое развлечение - Катюша бегает за киперами и пытается схватить их за пятки. Видимо, таким образом она контролирует работу сотрудников зоопарка по уборке помещения.

Ранее в Московском зоопарке показывали видео, как пандочка принимает ванну. Детеныш Диндин и Жуи сначала осторожно замачивал в воде только лапки, а затем малышка неуклюже залезала в ванну целиком.