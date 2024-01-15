Синоптик Ильин рассказал о снегопадах на этой неделе в Москве

«Один из них сейчас уже работает в Москве и области. Завтра его влияние сохранится, будет идти снег, умеренный, но продолжительный. За сутки выпадет от 4 до 6 см осадков. Температура будет повышаться в течение всего дня», — рассказал Ильин.