Собянин: новый корпус больницы святого Владимира отроют в 2025 году в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве в 2025 году планируется открытие нового корпуса детской клинической больницы святого Владимира. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
По его словам, в новом здании шесть надземных и два подземных этажа.
«Это значительно увеличит мощность детской больницы», — отметил Собянин.
Помимо этого, в проекте предусмотрено наличие девяти операционных общехирургического профиля, одной гибридной операционной и четырёх малых.
Уже возведён монолитный каркас здания и стены. Специалисты занимаются устройством коммуникаций и отделочными работами.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы № 1.