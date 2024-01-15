Бочкарев: Первый этап программы реновации завершен в 41 районе столицы
В 41 районе Москвы завершен первый этап программы реновации жилищного фонда, из них в 19 районах – в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
«На сегодняшний день переселение по программе реновации в той или иной мере затрагивает более 90 столичных районов и поселений. И в 41 из них первый этап программы завершен. Участники программы уже отпраздновали новоселье или находятся в процессе оформления документов на новое жилье», – приводятся в материале слова Бочкарева.
Бочкарев добавил, что в районах, где завершен первый этап программы, расположено 304 расселяемых дома.
Как отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, которого цитирует пресс-служба, в целом по Москве первый этап выполнен на 69%.
«Можно с уверенностью сказать, что программа реализуется согласно намеченным планам», – подчеркнул он.
В пресс-службе напомнили, что программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 175 домов.