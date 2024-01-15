Перед Крещением в Москве температура поднимется выше нуля

В последний рабочий день перед Крещением, 19 января, столбик термометра в российской столице поднимется выше нуля, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро и области Татьяну Позднякову.

«Погодные условия порадуют слабоположительными показателями: ночью и днем плюс 1-3», – отметила синоптик.

По словам специалиста, в течение суток на фоне пониженного давления в Москве и области ожидаются переменная облачность, сильный снег и туман.Однако к концу недели, 20 и 21 января, температура в городе снова опустится ниже нуля. Ночью прогнозируется не ниже минус пяти градусов, но днем похолодает до минус 8-10 градусов. Ожидается переменная облачность.