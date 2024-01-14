Тишковец: «Крещенские морозы отменяются»

В Москве на следующей неделе ожидается потепление, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что предстоящая неделя избавит жителей средней полосы России от аномальной стужи. Он добавил, что с высокой долей вероятности, «30-градусных морозов этой зимой мы больше не увидим».

«Крещенские морозы отменяются», — подчеркнул Тишковец.

По его данным, в понедельник, 15 января, Центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, сопровождаемого снегопадами слабой и умеренной интенсивности.

Ночью ожидается до -5°…-10°, днем 0°…-5°. Во вторник «снежный и мягкий характер» погоды сохранится, ночью уже не ниже -1°…-6°, днем столбики покажут -4°…+1°.

В среду под утро станет -5°…-10°, днем столбики термометров опустятся до -12°. В четверг и пятницу температура сохранится на этом же уровне, ожидается обильный снег.