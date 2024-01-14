Москвичам рассказали, где посмотреть на альпаку Шоколадку и панду Катюшу

В рамках работы столичного сервиса «Активный гражданин» москвичи выбрали имена для четырнадцати животных из Московского зоопарка, «Москвариума» и «Городской фермы» на ВДНХ. О том, где можно увидеть альпаку Шоколадку и малышку-панду Катюшу в воскресенье, 14 января, рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Самым популярным голосованием сервиса стал выбор имени для родившейся в Московском зоопарке панды. В нем поучаствовали свыше 380 тысяч москвичей. За победивший вариант проголосовало 29 процентов анкетирующих. В ближайшее время горожане и гости столицы смогут познакомиться с малышкой-пандой Катюшей, которую начинают выводить в вольер в столичном зоосаде.

Еще одним знаменательным голосованием стал выбор имен для животных «Городской фермы» на ВДНХ. Там «Активные граждане» могут познакомиться с альпаками Шоколадкой и Черничкой, а также овечкой Варварой, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 12 января в Московском зоопарке временно закрыт павильон «Фауна Китая», где проживают большие панды Диндин, Жуи и малышка Катюша. Это связано с тем, что мама-панда начинает выводить малышку в большой вольер.