Пока мама-панда Диндин отдыхает, ее дочка Катюша активно изучает мир вокруг. Кадрами с участием очень занятой маленькой панды в воскресенье, 14 января, поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сначала Катюша неспешно попила воду и распробовала ее на вкус. На видео можно заметить, как она делает небольшую паузу, будто оценивая ощущения. Затем малышка-панда отправилась точить когти о деревянные брусья.

— Пока мама спит и не видит, Катюша водичку попробовала, когти подточила. Сколько дел, сколько дел, — прокомментировала Акулова видео в Telegram-канале.

С 12 января в Московском зоопарке временно закрыт павильон «Фауна Китая», где проживают большие панды Диндин, Жуи и малышка Катюша. Это связано с тем, что мама детеныша начинает выводить малышку в большой вольер.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 января подвел итоги голосования за имя для малышки-панды из Московского зоопарка и сообщил, что большинством голосов ее назвали Катюшей.