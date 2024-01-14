По его словам, минувшая ночь стала заключительной среди серии морозов. В Telegram ведущий специалист центра «Фобос» отметил, что влияние на погодные условия в столице окажет тёплый атмосферный фронт.

Тишковец добавил, что в среднесрочной перспективе такой стужи в Центральной России больше не ожидается, климатический маятник на экваторе зимы качнётся в мягкую сторону.

Атмосферное давление между тем опустится и составит 733 миллиметра ртутного столба.

«Запас снега сформировался внушительный: в Москве от 24 до 41 сантиметра, по области от 27 до 40 сантиметров. Норма для 14 января — 27 сантиметров», — уточнил метеоролог.