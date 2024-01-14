Синоптик Тишковец: в Москве ожидаются морозы до -12°C и небольшой снег

Небольшой снег и до -12°C ожидается в Москве в это воскресенье. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости. Погода обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием многоярусных облаков, которые вечером перейдут в снеговое состояние. В столице температура воздуха составит минус 12-15°C, в области — до -16°C. В Москве будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 733 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Ночью температурные показатели опустятся до -22,5°C. 14 января непогода стала причиной задержки или отмены не менее 20 рейсов в московских аэропортах. В частности, по информации на 8:35 мск, во Внуково были задержаны вылеты семи пассажирских самолетов. Десять вылетов перенесли в Шереметьево. В МЧС сообщали о возможном похолодании до -30°C в столичном регионе. В связи с этим ведомство рекомендовало гражданам одеваться по погоде и не принимать горячий душ сразу после возвращения домой с улицы.