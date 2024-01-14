Собянин: Карта «Тройка» стала многофункциональным помощником для москвичей

С 2013 года были выпущены более 50 миллионов карт «Тройка». Производство карты и чипов к ней к 2023 году полностью локализовали в столице. Об этом в воскресенье, 14 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Картой «Тройка» можно оплатить проезд в общественном транспорте, использовать в приложении сервиса «Велобайк» вместо ввода логина при аренде велосипедов, оформить на нее абонемент на парковки и пользоваться ей на перехватывающих паркингах. Помимо этого, ей можно расплачиваться в кассах Московского зоопарка, Пушкинском музее, в парке «Зарядье» и на канатной дороге, соединяющей Воробьевы горы и «Лужники».

— Билетная система «СберТройка» вышла далеко за пределы Москвы и работает более чем в 25 регионах России. За пополнение «Тройки» начисляются бонусы, которые можно использовать для оплаты проезда или мобильной связи. Сейчас тестируется виртуальный аналог карты, чтобы пассажиры могли оплачивать проезд смартфоном, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Возможность оплачивать проезд картой «Тройка» в Московской области появилась в феврале 2021 года, за это время ей воспользовались более 60 миллионов раз.