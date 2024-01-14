Минувшая ночь в столице стала заключительной в периоде аномального холода

Прошедшая в Москве ночь стала заключительной в периоде аномального холода, на базовой метеостанции зарегистрировали минус 22,5 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 14 января.

— Климатический маятник на экваторе зимы качнется в мягкую сторону с положительным отклонением температуры от среднего. Запас снега сформировался внушительный: в Москве — от 24 до 41 сантиметра, по области — от 27 до 40 сантиметров. Норма для 14 января — 27 см, — отметил синоптик в своем Telegram-канале.

При этом, уточнил Тишковец, в Подмосковье холоднее всего было в Серпухове — минус 30,1 градуса, в Михайловском — 30,7 градуса мороза и Мелихове, где зарегистрировали минус 30,7 градуса.

В городе с утра объявляли «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в свою очередь рассказал о резком потеплении в Москве, которого стоит ожидать в понедельник, 15 января.