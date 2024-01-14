Праздничный концерт в честь Старого Нового года состоялся в Музее Победы
В Музее Победы 13 января прошел концерт, посвященный празднованию Старого Нового года, посетители музея бесплатно послушали выступление вокального коллектива «Мастерская голоса «Путеводная звезда» из подмосковного Одинцово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе учреждения.
«Каждые выходные в нашем музее традиционно проходят музыкальные программы. В этот раз мы посвятили их удивительному празднику, который существует только в нашей стране, – Старому Новому году. Также гости музея могли познакомиться с новогодней выставкой. В этой экспозиции представлены игрушки из картона, ваты, стекла и фольги середины XX века, а также подлинные новогодние упаковки кондитерских изделий 1930–1940-х годов и тематические формы для кондитерского производства. Среди экспонатов – уникальные новогодние открытки, письма, почтовые карточки, памятные подарки, сделанные своими руками», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в праздничном концерте приняли участие около 30 музыкантов, исполнив популярные классические и эстрадные композиции. Концерт состоялся в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы».