Праздничный концерт в честь Старого Нового года состоялся в Музее Победы

«Каждые выходные в нашем музее традиционно проходят музыкальные программы. В этот раз мы посвятили их удивительному празднику, который существует только в нашей стране, – Старому Новому году. Также гости музея могли познакомиться с новогодней выставкой. В этой экспозиции представлены игрушки из картона, ваты, стекла и фольги середины XX века, а также подлинные новогодние упаковки кондитерских изделий 1930–1940-х годов и тематические формы для кондитерского производства. Среди экспонатов – уникальные новогодние открытки, письма, почтовые карточки, памятные подарки, сделанные своими руками», – говорится в сообщении.