Эскалаторы на станции метро «Спортивная» будут поочередно закрывать из-за ремонта

Эскалаторы на станции метро «Спортивная» Сокольнической линии будут поочередно закрывать на ремонт с 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метро.

Уточняется, что работы продлятся до 15 марта 2024 года.

— На станции «Спортивная» (выход № 1) поочередно закроют на ремонт эскалаторы, — передает сайт столичного метро.

На станции «Южная» закроют на ремонт эскалатор к выходам № 5–8 с 25 января по 12 марта. Также на станции «Тимирязевская» закроют эскалатор к выходам № 1–4 с 10 января по 21 марта, а выход № 1 на станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена будет закрыт на ремонт ровно на год.

На станции «Домодедовская» будут поочередно закрыты выходы № 1–3 и № 7–9. Кроме того, ограничат доступ также в подуличные переходы. Закрытие связано с проведением работ по обновлению облицовки помещений.