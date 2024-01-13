Москвичей предупредили о резком похолодании в ночь на 14 января

В столичном регионе в ночь на 14 января ожидается до 30 градусов ниже нуля. Морозы сохранятся вплоть до утра. Об этом в субботу, 13 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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В связи с ожидаемой непогодой столичные службы продолжают работу в усиленном формате. В городе также особое внимание уделяется контролю систем жизнеобеспечения, а температурные показатели отопления в помещениях выставлены на максимум.

— На круглосуточном дежурстве диспетчерские службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены источники аварийного энергоснабжения, — следует из публикации в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы, который ранее был введен в городе, продлили до 13:00 воскресенья, 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о резком потеплении в Москве, которого стоит ожидать 15 января.