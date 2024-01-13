Над Москвой появилась вторая зимняя радуга
В канун Старого Нового года в Москве заметили зимнюю радугу. Это уже второе подобное явление за две минувшие недели января. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва. Главное!»
Канал опубликовал видео, на котором отчетливо различимы желтые и оранжевые цвета радуги на фоне высотных зданий в центре Москвы.
«В Москве заметили настоящую зимнюю радугу», — гласит подпись к видео.
Это уже второе появление «внесезонной» радуги в Москве в 2024 году. Редкое атмосферное явление также заметили в столице 4 января. В центре «Фобос» пояснили, что зимняя радуга вызывается преломлением света в ледяных иглах — «алмазной» пыли. Водяной пар вымерзает из-за низких температур.
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