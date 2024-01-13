Над Москвой появилась вторая зимняя радуга

В канун Старого Нового года в Москве заметили зимнюю радугу. Это уже второе подобное явление за две минувшие недели января. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва. Главное!»

Канал опубликовал видео, на котором отчетливо различимы желтые и оранжевые цвета радуги на фоне высотных зданий в центре Москвы.

«В Москве заметили настоящую зимнюю радугу», — гласит подпись к видео.