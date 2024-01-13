«Повторяет за мамой»: Московский зоопарк показал, как панда Катюша пробует бамбук
Генеральный директор Светлана Акулова в субботу, 13 января, опубликовала видеоролик, на котором малышка–панда Катюша учится собирать бамбук.
— Невероятно мило. Катюша учится от мамы абсолютно всему. Диндин собирает в пучок бамбук и малышка научилась так же ловко орудовать лапкой, — написала она в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как панда Диндин умело управляется с бамбуком и быстро съедает его, в то время как Катюша старательно жует одну веточку.
Мэр Москвы Сергей Собянин 3 января подвел итоги голосования за имя малышки-панды из Московского зоопарка и сообщил, что большинством голосов ее назвали Катюшей. Детеныш больших панд Жуи и Диндин родился в августе. В соответствии с китайской традицией имена пандам даются тогда, когда малышам исполняется 100 дней.
Светлана Акулова 10 января поделилась кадрами с грозной малышкой-пандой Катюшей. На видео детеныш больших панд позирует, активно жестикулирует лапками, имитируя нападение. В конце ролика Катюша неожиданно близко подбирается к объективу и смотрит в него.