Генеральный директор Светлана Акулова в субботу, 13 января, опубликовала видеоролик, на котором малышка–панда Катюша учится собирать бамбук.

— Невероятно мило. Катюша учится от мамы абсолютно всему. Диндин собирает в пучок бамбук и малышка научилась так же ловко орудовать лапкой, — написала она в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как панда Диндин умело управляется с бамбуком и быстро съедает его, в то время как Катюша старательно жует одну веточку.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 января подвел итоги голосования за имя малышки-панды из Московского зоопарка и сообщил, что большинством голосов ее назвали Катюшей. Детеныш больших панд Жуи и Диндин родился в августе. В соответствии с китайской традицией имена пандам даются тогда, когда малышам исполняется 100 дней.