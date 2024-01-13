Синоптики ввели в Москве оранжевый уровень опасности

В Москве введен оранжевый уровень погодной опасности из-за усилившихся морозов. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России. По его данным, столбики термометров в столице рухнули до 30-гарусных отметок ниже ноля.

Горожанам также посоветовали закрывать лицо и другие открытые участки тела от мороза и ветра, носить шапку и не оставлять без присмотра электрообогреватели. Холода не долго будут испытывать горожан на прочность. Уже в понедельник вновь потеплеет до -1 градуса.