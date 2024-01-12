Новую выставку подготовил для горожан экоцентр «Яуза»
Арт-выставку и новую авторскую мультимедийную экскурсию подготовил для горожан экоцентр «Яуза». Об этом в пятницу, 12 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
— Мероприятия посвящены Всероссийскому дню заповедников и национальных парков, который ежегодно отмечается 11 января, — говорится в сообщении.
В ходе мероприятия гости смогут совершить виртуальное путешествие по самым живописным заповедным зонам России и узнают о первых соболиных экспедициях.
Кроме того, во время выставки можно будет проследить путь становления заповедной системы и увидеть «Заповедное ожерелье Байкала». Среди прочего посетителям расскажут о природных территориях, экотуризме и волонтерстве. Изучить экспозицию можно будет до конца месяца, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
28 декабря в Москве состоялась церемония награждения победителей и призеров Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Всего на мероприятии были награждены порядка 40 человек. На участие в премии было подано свыше 80 тысяч заявок на тему защиты природы.