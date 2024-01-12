Новую выставку подготовил для горожан экоцентр «Яуза»

Арт-выставку и новую авторскую мультимедийную экскурсию подготовил для горожан экоцентр «Яуза». Об этом в пятницу, 12 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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— Мероприятия посвящены Всероссийскому дню заповедников и национальных парков, который ежегодно отмечается 11 января, — говорится в сообщении.

В ходе мероприятия гости смогут совершить виртуальное путешествие по самым живописным заповедным зонам России и узнают о первых соболиных экспедициях.

Кроме того, во время выставки можно будет проследить путь становления заповедной системы и увидеть «Заповедное ожерелье Байкала». Среди прочего посетителям расскажут о природных территориях, экотуризме и волонтерстве. Изучить экспозицию можно будет до конца месяца, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».