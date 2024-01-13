Метромост поздравил москвичей со старым Новым годом

Метромост радует москвичей и гостей столицы всевозможными занимательными надписями. В субботу, 13 января, он поздравил всех со старым Новым годом.

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— Ура, старый Новый год! Я как раз успел соскучится по оливье, — следует из подписи на медиаэкране, снимок которого был выложен в Telegram-канале метромоста.

9 января метромост напомнил москвичам о начале рабочих будней.

Старый Новый год — это еще один повод порадовать близких подарками. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. По ее словам, не стоит дарить большие дорогие подарки.

В старый Новый год, 14 января, в Музее Победы состоится традиционная рождественская елка для многодетных и малоимущих семей храмов западного викариатства. В роли организатора мероприятия выступил храм великомученика Георгия Победоносца патриаршего подворья на Поклонной горе.