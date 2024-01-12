Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

В 2024 году запланировано ввести в эксплуатацию свыше полутора миллиона квадратных метров нового жилья и начать переселение более 50 тысяч жителей домов. Об этом в пятницу, 12 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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При этом он также добавил, что городское руководство планирует через три-четыре года переселять по 80 тысяч человек ежегодно.

— Задача невероятной сложности, требующая гигантских ресурсов. Но уверен, что мы с ней справимся. Это будет наш вклад в будущее Москвы и реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», — отметил Собянин.

По его словам, дома возведенные по программе реновации являются одними из лучших в своих районах и по архитектурным решениям, и по планировке, и по качеству выполненных работ. При реализации программы было принято решение отказаться от стандартной застройки и безликих фасадов, чтобы жителям в новых квартирах было комфортно, а облик новостроек радовал глаз, написал на своем сайте мэр Москвы.