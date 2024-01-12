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Территорию возле станции метро «Аэропорт Внуково» благоустроили

Завершено благоустройство территории возле станции метро «Аэропорт Внуково» на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Территорию возле станции метро «Аэропорт Внуково» благоустроили
© РИА Новости

«Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции. В зону работ вошли Вокзальная площадь, ул. 1-я и 2-я Рейсовая и участок ул. Центральная. В результате сделали удобные маршруты к метро и аэропорту, организовали комфортную пересадку между разными видами транспорта, провели озеленение – разбили 14 тыс. кв. м газона», – сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию. Кроме того, специалисты проложили дополнительную систему водостока.

«В рамках проекта обустроили широкие тротуары. Теперь общая площадь пешеходной зоны составляет 37 тыс. кв. м. В местах перепада рельефа сделали два пандуса для маломобильных граждан и пассажиров с багажом, обновили 54,5 тыс. «квадратов» асфальта на проезжей части. Установили свыше 110 современных фонарей и более 20 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы оборудовали почти 20 опорами контрастного освещения», – заключил Бирюков.

Новости Москвы
Петр Бирюков
Международный аэропорт Внуково