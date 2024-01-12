Территорию возле станции метро «Аэропорт Внуково» благоустроили

«В рамках проекта обустроили широкие тротуары. Теперь общая площадь пешеходной зоны составляет 37 тыс. кв. м. В местах перепада рельефа сделали два пандуса для маломобильных граждан и пассажиров с багажом, обновили 54,5 тыс. «квадратов» асфальта на проезжей части. Установили свыше 110 современных фонарей и более 20 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы оборудовали почти 20 опорами контрастного освещения», – заключил Бирюков.