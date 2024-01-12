«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 14 января

«Желтый» уровень погодной опасности, который был введен в Москве, продлили до 13:00 воскресенья, 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

© Вечерняя Москва

Там также отметили, что жителям столицы следует быть осторожнее, поскольку на дорогах возможно образование гололедицы, говорится на официальном сайте ведомства.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о резком потеплении в Москве, которого стоит ожидать в понедельник, 15 января. При этом эксперт также добавил, что уже во второй половине следующей недели в столицу вновь вернутся январские морозы.

Температура воздуха в Москве в крещенскую ночь составит около нуля градусов. Об этом сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что после метели высота сугробов в некоторых районах Московского региона достигает 41 сантиметра, что на пять сантиметров выше месячной нормы.