Москвичей пригласили на фестиваль ледовых скульптур в парке искусств "Музеон"

В парке искусств “Музеон” начинается выставка работ участников 9-го фестиваля “Ледовая Москва. В кругу семьи”. Темой экспозиции в этот раз будет современный облик столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэра города.

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Перед гостями предстанет зимняя Москва с ледовыми копиями таких достопримечательностей, как Кремль, деловой центр “Москва-Сити”, Пушкинская площадь. Кроме того, можно увидеть ледовые копии речного транспорта, станций метро “Пушкинская” и “Кропоткинская”. Эти скульптуры около полумесяца возводились участниками фестиваля из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Архангельска, Тюмени и других городов нашей страны.