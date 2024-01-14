На следующей неделе к Москве подойдет очередной циклон, который приведет к резкому потеплению и понижению атмосферного давления, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, морозы отступят уже с понедельника, 15 января.

Аномальные морозы отступят и уже в понедельник, 15 января, средняя температура воздуха составит минус 2–5 градусов. В ночь на вторник ожидается минус 2–6 градусов днем до минус 7 градусов. В начале недели будет облачно, также прогнозируются осадки в виде небольшого снега, — уточнил собеседник.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на юге Западной Сибири 15 января ожидается очень сложная и опасная погода. По его словам, это касается Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Также здесь ожидается заметное понижение температуры.