Синоптик Шувалов спрогнозировал неприятно холодные выходные в Москве
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о погоде в Москве и области на предстоящей неделе.
По словам специалиста, наступил период температурной нестабильности.
«Вчера мы испытали на себе шестичасовую оттепель, которая быстро закончилась, и в течение следующих 6 —7 часов температура понизилась до -10°С, и это только начало, потому что выходные у нас в целом будут очень неприятно холодными. Сегодня ночные температуры -12…-17°С, к вечеру до -20°С, но пик похолодания — суббота и ночь на воскресенье. По области -27…-28°С, в Москве ниже -20°С, дневная температура -18…-20°С за счёт суточного хода, за счёт того, что облака растянет и солнце появится», — рассказал Шувалов.
Он подчеркнул, что уже вечером в воскресенье почувствуется влияние циклона с запада, «натечёт облачность, под самый вечер пойдёт снег, и морозы начнут ослабевать».
По мнению синоптика, это не последняя волна тепла, которая заканчивается волной холода.
«В понедельник — вторник относительно тепло, -1…-6°С, а в среду—четверг очередная волна холода, к пятнице она опять заканчивается, и опять мы приблизимся к оттепели, и всё это будет сопровождаться периодически снегом. Любое потепление будут сопровождаться снегом, так что снежку будет прибавлять», — заключил собеседник RT.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал о погоде в столице до конца недели.