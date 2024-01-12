«Вчера мы испытали на себе шестичасовую оттепель, которая быстро закончилась, и в течение следующих 6 —7 часов температура понизилась до -10°С, и это только начало, потому что выходные у нас в целом будут очень неприятно холодными. Сегодня ночные температуры -12…-17°С, к вечеру до -20°С, но пик похолодания — суббота и ночь на воскресенье. По области -27…-28°С, в Москве ниже -20°С, дневная температура -18…-20°С за счёт суточного хода, за счёт того, что облака растянет и солнце появится», — рассказал Шувалов.