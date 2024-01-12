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Почти 160 пар поженились в Москве в январские праздники

За период январских праздников в Москве поженились 155 пар, церемонии проходили с 4 по 7 января, сообщила журналистам начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

Почти 160 пар поженились в Москве в январские праздники
© РИА Новости

«В Москве созданы все возможности для проведения торжественных церемоний по пожеланиям пар. Молодые могут выбрать удобную дату для бракосочетания. Мы также открываем дворцы бракосочетания и в праздничные дни. Так, в 2024 году в январские праздники столичные дворцы бракосочетания проводили церемонии бракосочетания с 4 по 7 января. За этот период в Москве было создано 155 новых семей», – сказала Уханева.

Она уточнила, что больше всего церемоний прошло во дворце бракосочетания №1 и дворце бракосочетания «Южное Бутово». Самой популярной датой стало Рождество.