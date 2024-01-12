Почти 160 пар поженились в Москве в январские праздники
За период январских праздников в Москве поженились 155 пар, церемонии проходили с 4 по 7 января, сообщила журналистам начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.
«В Москве созданы все возможности для проведения торжественных церемоний по пожеланиям пар. Молодые могут выбрать удобную дату для бракосочетания. Мы также открываем дворцы бракосочетания и в праздничные дни. Так, в 2024 году в январские праздники столичные дворцы бракосочетания проводили церемонии бракосочетания с 4 по 7 января. За этот период в Москве было создано 155 новых семей», – сказала Уханева.
Она уточнила, что больше всего церемоний прошло во дворце бракосочетания №1 и дворце бракосочетания «Южное Бутово». Самой популярной датой стало Рождество.