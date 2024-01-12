Собянин назвал ключевые проекты обновления инфраструктуры метро

В столичном метрополитене продолжается обновление инфраструктуры. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

© Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Так, он напомнил, что в 2023 году специалистам удалось запустить движение по Большой кольцевой линии метро (БКЛ), а также открыть несколько станций на Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линиях.

Сейчас же, по его словам, в метро до сих пор осуществляется деятельность по модернизации движения поездов. Например, на Замоскворецкой линии с использованием новейших технологий удалось заново возвести участок тоннеля от станции "Царицыно" до "Кантемировской".

При этом мэр рассказал, что на самой станции "Царицыно" был обновлен подуличный переход и открыт дополнительный выход. Кроме того, специалистам удалось привести в порядок основные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий.

Также к новому году были обновлены вентиляционные шахты в метрополитене, исправлены неисправности у 100 эскалаторов, модернизированы более 130 километров кабеля и примерно 98 километров путей.