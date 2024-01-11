В Москве скорректировали работу системы отопления

"Согласно прогнозу синоптиков, температура наружного воздуха в столице предстоящей ночью и днем 12 января опустится до отметки в минус 16 градусов, что на 8 градусов ниже климатической нормы, а в субботу и воскресенье температура воздуха может достигать отметки до минус 23 градусов. В связи с этим заранее приступили к повышению температуры теплоносителя в магистральных сетях, - отметил Петр Бирюков. - В настоящее время работа системы отопления скорректирована в соответствии с действующим регламентом".