В Московском зоопарке закроют павильон с пандами

С 12 января в Московском зоопарке временно закроют павильон «Фауна Китая», где проживают большие панды Диндин, Жуи и малышка Катюша. Об этом в четверг, 11 января, рассказали в пресс-службе столичного зоосада.

— Это связано с тем, что мама-панда начинает выводить малышку в большой вольер. Необходимо обеспечить пандам полный покой, — объяснили в пресс-службе.

Несмотря на закрытие павильона, отец малышки-панды Жуи продолжит выходить на прогулки в уличный вольер, где его смогут увидеть все посетители, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 января подвел итоги голосования за имя малышки-панды из Московского зоопарка и сообщил, что большинством голосов ее назвали Катюшей.

Детеныш больших панд Жуи и Диндин родился в августе. В соответствии с китайской традицией имена детенышам панд даются тогда, когда малышам исполняется 100 дней.