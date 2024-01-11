«Начинает выводить малышку»: в Московском зоопарке закроют павильон с пандами
С 12 января в Московском зоопарке временно закроют павильон «Фауна Китая», где проживают большие панды Диндин, Жуи и малышка Катюша. Об этом в четверг, 11 января, рассказали в пресс-службе столичного зоосада.
— Это связано с тем, что мама-панда начинает выводить малышку в большой вольер. Необходимо обеспечить пандам полный покой, — объяснили в пресс-службе.
Несмотря на закрытие павильона, отец малышки-панды Жуи продолжит выходить на прогулки в уличный вольер, где его смогут увидеть все посетители, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».
Мэр Москвы Сергей Собянин 3 января подвел итоги голосования за имя малышки-панды из Московского зоопарка и сообщил, что большинством голосов ее назвали Катюшей.
Детеныш больших панд Жуи и Диндин родился в августе. В соответствии с китайской традицией имена детенышам панд даются тогда, когда малышам исполняется 100 дней.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова 10 января поделилась кадрами с грозной малышкой-пандой Катюшей. На видео детеныш больших панд позирует, активно жестикулирует лапками, имитируя нападение. В конце ролика Катюша неожиданно близко подбирается к объективу и смотрит в него.