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Москвичи выберут имя для детеныша косатки Наи из "Москвариума"

На портале "Активный гражданин" запустят голосование по выбору имени для детеныша косатки Наи из центра океанографии и морской биологии "Москвариум". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу ветеринарной службы центра Ирину Суворову.

Москвичи выберут имя для детеныша косатки Наи из "Москвариума"
© Москва24

"На данный момент наша основная цель – обеспечить благополучие матери и ее детеныша. Сейчас мы продолжаем круглосуточное наблюдение за Наей и новорожденной – первые недели жизни являются критичным периодом для всех живых существ", – рассказала ветеринар, добавив, что новорожденная должна окрепнуть.

Кроме того, косатку Наю с ее детенышем временно не будут показывать посетителям центра. Это нужно, чтобы животные восстановились после родов, говорится в публикации пресс-службы "Москвариума".

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