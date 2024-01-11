Москвичи выберут имя для детеныша косатки Наи из "Москвариума"

"На данный момент наша основная цель – обеспечить благополучие матери и ее детеныша. Сейчас мы продолжаем круглосуточное наблюдение за Наей и новорожденной – первые недели жизни являются критичным периодом для всех живых существ", – рассказала ветеринар, добавив, что новорожденная должна окрепнуть.