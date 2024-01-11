Музей Победы присоединился к проекту «Менделеевская карта», который направлен на поддержку молодых ученых. Об этом в четверг, 11 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

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В рамках программы школьники, студенты и аспиранты смогут получать скидки на дополнительное образование, покупку билетов в музеи, на книги и многое другое. Теперь держатели карт смогут в том числе посетить Музей Победы по льготной стоимости — 200 рублей.

— Участники увидят диорамный комплекс, экспозицию «Подвиг Армии», выставочные проекты «Война: день за днем», «Шесть ударов Победы», «Обыкновенный нацизм» и другие временные выставки. Еще гости смогут посмотреть уникальную светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» об основных этапах Великой Отечественной войны, — рассказали в учреждении.

По аналогичной сниженной стоимости открыт и филиал Музея Победы — музей «Главные оружейные реликвии армии», в экспозиции которого представлено свыше 400 раритетных экспонатов. Цена билетов в кинотеатр музея «Поклонка» для держателей карт будет варьироваться от 125 до 200 рублей.