Москвичам назвали самые популярные маршруты электробусов

Электробусы работают в Москве шестую зиму подряд. Об этом в четверг, 11 января, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

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По его словам, самым популярным маршрутом стал м16. Он объединяет районы Западного и Юго-западного административного округов с центром города. Ликсутов подчеркнул, что в начале января пассажиры совершали свыше 7,3 тысячи поездок за сутки.

Также в список самых популярных электробусных маршрутов вошли т76, т73, 637 и м53. Они курсируют в ЦАО и СВАО до ВДНХ, парка «Останкино», а также до станций метро, МЦК и МЦД.

— Сегодня в столице уже более 1400 электробусов, которые работают почти на 120 маршрутах. На новогодних праздниках пассажиры совершили на них свыше 1,6 миллиона поездок, — передает слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Столичные автобусные и электробусные парки повторно используют воду для снижения негативного воздействия на экологию, ранее рассказал заммэра.