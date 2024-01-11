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Празднование Старого Нового года состоится в Московской усадьбе Деда Мороза

В Московской усадьбе Деда Мороза 13 и 14 января состоится развлекательная программа, приуроченная к празднованию Старого Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе усадьбы в четверг, 11 января.

Празднование Старого Нового года состоится в Московской усадьбе Деда Мороза
© Вечерняя Москва

— В выходные 13 и 14 января в Московской усадьбе Деда Мороза состоится развлекательная программа, приуроченная к празднованию Старого Нового года. Гости увидят театрализованные постановки, выступления музыкальных групп, танцевальные номера, световые и барабанные шоу. Смогут принять участие в квестах и интерактивных программах, — говорится в сообщении.

Помимо этого, гости усадьбы смогут лично встретиться с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. Вход на территорию усадьбы свободный.

Также развлекательные мероприятия в предстоящие выходные пройдут на территории столичных парков и усадеб. К их числу относятся дискотеки на льду, лекции, кинопоказы и творческие мастер-классы.

Кроме того, жителей и гостей столицы на предстоящих выходных, 13 и 14 января, ждут различные мероприятия, посещение которых поможет с удовольствием провести старый Новый год. «Вечерняя Москва» составила подборку мест и событий, которые стоит посетить.

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