Празднование Старого Нового года состоится в Московской усадьбе Деда Мороза

В Московской усадьбе Деда Мороза 13 и 14 января состоится развлекательная программа, приуроченная к празднованию Старого Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе усадьбы в четверг, 11 января.

— В выходные 13 и 14 января в Московской усадьбе Деда Мороза состоится развлекательная программа, приуроченная к празднованию Старого Нового года. Гости увидят театрализованные постановки, выступления музыкальных групп, танцевальные номера, световые и барабанные шоу. Смогут принять участие в квестах и интерактивных программах, — говорится в сообщении.

Помимо этого, гости усадьбы смогут лично встретиться с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. Вход на территорию усадьбы свободный.

Также развлекательные мероприятия в предстоящие выходные пройдут на территории столичных парков и усадеб. К их числу относятся дискотеки на льду, лекции, кинопоказы и творческие мастер-классы.