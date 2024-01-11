Собянин: Московские школьники могут посетить уникальные экскурсии по театрам
Состоялось 18 экскурсий для школьников в рамках проекта «Театральное закулисье». Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Так, в Московской театральной школе Олега Табакова ребята сходили в учебный театр и на мастер-класс по подготовке актеров по системе Станиславского. В Театре кукол имени С.В. Образцова им рассказали об истории мирового театра кукол, профессиях художника и бутафора. В Музее МХАТ школьники увидели мемориальный кабинет В.И. Немировича-Данченко, гримерку К.С. Станиславского, а также изучили устройство сцены.
«Проект запустили в сентябре 2023 года для участников Содружества школьных театров Москвы, в которое входит 690 театров в школах и колледжах. В них занимаются больше 22 тысяч детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал Мэр Москвы.
Сейчас многие ребята готовятся к Московскому фестивалю школьных театров «Живая сцена». Заявки на участие в нем принимаются до 15 января. Победители получат гранты на развитие своих театров.