Собянин: Московские школьники могут посетить уникальные экскурсии по театрам

Состоялось 18 экскурсий для школьников в рамках проекта «Театральное закулисье» . Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, в Московской театральной школе Олега Табакова ребята сходили в учебный театр и на мастер-класс по подготовке актеров по системе Станиславского. В Театре кукол имени С.В. Образцова им рассказали об истории мирового театра кукол, профессиях художника и бутафора. В Музее МХАТ школьники увидели мемориальный кабинет В.И. Немировича-Данченко, гримерку К.С. Станиславского, а также изучили устройство сцены.