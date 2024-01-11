Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве

Специалисты непрерывно ликвидируют последствия снегопада в Москве. Об этом в четверг, 11 января, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

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За ночь прирост снега составил до 6 сантиметров. В течение дня снегопад продолжится, а прирост может составить еще до двух сантиметров. В пресс-службе предупредили, что 11 января ожидается резкое понижение температуры воздуха и гололедица. Помимо этого, возможен порывистый ветер со скоростью 13–18 метров в секунду.

Для уборки столицы от снега задействовано необходимое количество роторной техники.

— Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — следует из сообщения в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра и снегопада в столице. Предупреждение действует в период с 21 часа 10 января до 21 часа 11 января.