Москвичам рассказали о мероприятиях в парках на выходных 13 и 14 января

На территории столичных парков и усадеб в выходные 13 и 14 января пройдут развлекательные мероприятия. К их числу относятся дискотеки на льду, лекции, кинопоказы и творческие мастер-классы. Об этом в четверг, 11 января, рассказали в пресс-службе департамента культуры Москвы.

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Парк «Фили» 13 января приглашает всех желающих на экскурсионную программу «Новогодние традиции дореволюционной России». В этот же день на территории сада «Эрмитаж» пройдет фестиваль WinterFest с ледяным лабиринтом.

Днем 14 января на центральной площади Лианозовского парка состоятся народные гулянья с традиционными для россиян зимними забавами — от хороводов до игры на гармошке. Кроме того, усадьба Воронцово 13 и 14 января приглашает гостей на образовательные мероприятия с профессиональным искусствоведом, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 января в Гостином дворе состоится IV Всероссийский патриотический фестиваль авторской песни «Покровский собор». Мероприятие направлено на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, а также выявление и поддержку талантливых исполнителей жанра.