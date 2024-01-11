Московский зоопарк показал, как озадаченные пони открывают подарок на Рождество
На Рождество Московский зоопарк решил поздравить пони. Об этом в четверг, 11 января, рассказали в пресс-службе столичного зоосада.
Кажется, пони совсем не ожидали увидеть подарки в своем вольере. Коробка, в которую положили специальную конфету, сильно озадачила питомцев зоопарка и долго не поддавалась. На опубликованных кадрах видно, как пони настороженно подходят к гостинцу, обнюхивают его, но не решаются его «распаковать».
— Но пони по кличке Лорд не сдавался до последнего и все-таки открыл подарок, — следует из подписи к видеоролику в Telegram-канале зоопарка.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась кадрами с «важными» кафрскими воронами во время их трудовой деятельности.
Подросшие детеныши капибар увлеченно проявляют себя на тренингах, которые для них проводят киперы. Соответствующими кадрами занятий поделились специалисты Московского зоопарка.
Светлана Акулова также поделилась кадрами с «балдеющей» в своем вольере Катюшей. Многочисленные подписчики уже успели по-доброму позавидовать режиму дня пандочки.