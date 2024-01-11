Московский зоопарк показал, как озадаченные пони открывают подарок на Рождество

На Рождество Московский зоопарк решил поздравить пони. Об этом в четверг, 11 января, рассказали в пресс-службе столичного зоосада.

Кажется, пони совсем не ожидали увидеть подарки в своем вольере. Коробка, в которую положили специальную конфету, сильно озадачила питомцев зоопарка и долго не поддавалась. На опубликованных кадрах видно, как пони настороженно подходят к гостинцу, обнюхивают его, но не решаются его «распаковать».

— Но пони по кличке Лорд не сдавался до последнего и все-таки открыл подарок, — следует из подписи к видеоролику в Telegram-канале зоопарка.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась кадрами с «важными» кафрскими воронами во время их трудовой деятельности.

Подросшие детеныши капибар увлеченно проявляют себя на тренингах, которые для них проводят киперы. Соответствующими кадрами занятий поделились специалисты Московского зоопарка.